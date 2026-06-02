Diese Straßensperren sind bei der Dolomiten Radrundfahrt geplant

Am Sonntag, 14. Juni 2026 finden die 38. Dolomiten Radrundfahrt und der 11. SuperGiroDolomiti statt. Es wird zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. In Osttirol und Oberkärnten sind weitreichende Straßensperren geplant.

Lienz – Die Veranstaltung umfasst zwei Distanzen. Der SuperGiroDolomiti (228 Kilometer) verläuft von Lienz über Oberdrauburg und den Plöckenpass nach Italien, dort durch Paluzza und Ovaro. Anschließend geht es zurück über den Plöckenpass nach Kötschach-Mauthen, St. Lorenzen und Kartitsch. Ziel ist wieder Lienz.

Die Classic-Strecke (112 Kilometer) beginnt ebenfalls in Lienz und führt über Oberdrauburg nach Kötschach-Mauthen. Von dort geht es weiter über St. Lorenzen und Obertilliach. Danach folgt die Route über Kartitsch, Tassenbach und zurück nach Lienz.

Achtung: Umfangreiche Straßensperren erwartet

Während der Starts in Lienz, im Bereich der Peggetzkreuzung und auf der Drautalstraße/B 100, kommt es zu temporären Anhaltungen. Dies betrifft den Abschnitt von Lienz bis Oberdrauburg. Die Anhaltungen beginnen um 06.20 Uhr für den SuperGiroDolomiti und um 09.20 Uhr für die Classic-Strecke.

Der Zieleinlauf von etwa 12.20 bis 17 Uhr beeinträchtigt ebenfalls den Verkehr in Lienz. Die Drautalstraße/B 100 wird zwischen Mitteregger Kreuz und Dolomiten-Kreuzung kurzfristig gesperrt.

Im Lesachtal wird die Gailtalstraße/B 111 zwischen Untertilliach/Wacht und Kötschach-Mauthen von 10 bis etwa 13 Uhr komplett gesperrt.

Auch in Oberkärnten sind umfassende Sperren geplant:

Die Drautalstraße/B100 zwischen der Kärntner Landesgrenze und Oberdrauburg ist von 06.30 bis 07.15 Uhr (SuperGiroDolomiti) sowie von 09.30 bis 10.45 Uhr (Classic-Strecke) gesperrt. Die Sperre dauert, bis der letzte Radfahrer durch ist.

Die Plöckenpass Straße/B110 zwischen Oberdrauburg und Kötschach-Mauthen ist von 06.30 bis 08.00 Uhr und von 09.30 bis 11.15 Uhr gesperrt.

Die Plöckenpass Straße/B110 von Kötschach-Mauthen bis zum Grenzübergang Plöckenpass wird in beide Richtungen von etwa 07.15 bis etwa 13.00 Uhr gesperrt.

Die Gailtalstraße/B111 zwischen Kötschach-Mauthen und der Landesgrenze Untertilliach/Wacht ist von 10 bis 13 Uhr in beide Fahrtrichtungen nicht befahrbar.