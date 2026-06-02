Ranggeln in Leogang: Osttiroler Duo holt Jugend-Hogmoar-Titel

In Leogang triumphierte Osttirols Ranggler-Nachwuchs beim Alpencup-Ranggeln: Matthäus Gander aus Matrei krönte sich zum Jugend-Hogmoar. Sein Vereinskollege Gabriel Mariner holte den Vizetitel. Beide zeigten auch in ihren Altersklassen eine überragende Leistung.

Leogang – Eine Osttiroler Abordnung aus vier Schülern, zwei Jugendlichen und einem Ranggler der Meisterklasse 1 reiste nach Leogang. Die Schülerranggler schieden vor den Finalkämpfen aus.

In der Jugendklasse dominierten die Osttiroler Athleten. Gabriel Mariner aus Matrei war in der Kategorie bis 16 Jahre ungeschlagen. Matthäus Gander, ebenfalls aus Matrei, setzte sich in der Klasse bis 18 Jahre durch. Beide standen somit erneut auf dem obersten Podest. Gander und Mariner waren auch beim Kampf um den Jugend-Hogmoar nicht zu bezwingen. Matthäus Gander sicherte sich den Titel. Gabriel Mariner belegte den zweiten Platz.

Kevin Holzer schied in der Meisterklasse 1 und im Hogmoarbewerb aus. Er rangelte jeweils ein Remis gegen Hubert Illmer.

Ergebnisse im Überblick

Jugend Hogmoar

Gander Matthäus (Matrei i. O.) Mariner Gabriel (Matrei i. O.) Hausbacher Alex (Pongau)

Schüler Hogmoar

Höllwart Hansi (Pongau) Trojer Simon (Zillertal) Thurner Paul (Saalbach)

Hogmoar

Gastl Stefan (Brixental/Wildschönau) Kendler Christopher (Saalbach) Höllwart Hermann (Taxenbach/Eschenau)

Jugend bis 16 Jahre

Mariner Gabriel (Matrei i. O.) Mair Vincent (Bramberg) Laubichler Tristan (Pongau)

Jugend bis 18 Jahre