Kunstausstellung und ein Fest sollen Lienzer Michaelskirche vor dem Verfall retten

Die baufällige St. Michaelskirche in Lienz benötigt dringend eine Sanierung. Für die nötigen Spenden starten eine Kunstausstellung am 11. Juni im Kunstraum Leibl und ein Rindermarkt-Fest am 20. Juni am Lienzer Michaelsplatz. Zwischen 750.000 und 800.000 Euro sind für die Renovierung nötig.

Lienz – Das Komitee St. Michaelskirche Lienz organisiert die Initiative zur Rettung der Kirche mit Ausstellung und Fest. Die Kunstausstellung mit Verkauf beginnt am Donnerstag, 11. Juni, um 19 Uhr im Kunstraum Leibl. 36 Künstlerinnen und Künstler stellen 40 Werke zur Verfügung. Vertreten sind Franz Walchegger und Oswald Kollreider, Raimund Abraham, SUSI POP oder Othmar Eder, Peter Raneburger, Peter Niedertscheider oder Savio Verra.

Fritz Ruprechter, dem heuer auf Schloss Bruck eine Ausstellung gewidmet ist, ist ebenfalls dabei. Auch Ilona Rainer-Pranter, Sylvia Manfreda und Dietmar Geppert zeigen Werke. Die Ausstellung endet mit einer Finissage am Freitag, 10. Juli.

Messe und Festeröffnung

Am Samstag, 20. Juni, folgt das Rindermarkt-Fest am Michaelsplatz. Es beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, um 12 Uhr eröffnet die Stadtmusik Lienz mit einem Platzkonzert. Zwischen 14 und 22 Uhr gibt es Livemusik, Kulinarik und ein Kinderprogramm. Die Einnahmen aus freiwilligen Spenden kommen der St. Michaelskirche zugute.