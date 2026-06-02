Utopie auf der Theaterbühne: Inklusives Jugendprojekt hinterfragt Rollenbilder

Am 25. Juni hebt sich in Osttirol erstmals der Vorhang für das Jugendtheaterprojekt "Planet Vegas". Rund 120 Jugendliche bringen gemeinsam mit der Lebenshilfe ein Stück auf die Bühne: Rollenbilder werden hinterfragt, Privilegien sichtbar gemacht und über Gleichstellung gesprochen. Der Vorverkauf läuft.

Lienz – Das Stück „Planet Vegas“ erzählt von einer Utopie, in der alle Menschen gleiche Chancen haben. Es wurde von Osttiroler SchülerInnen gemeinsam mit der Lebenshilfe entwickelt. Auf unterhaltsame und zugleich gesellschaftskritische Weise thematisieren die Jugendlichen Fragen, die sie beschäftigen. Am Ende entscheidet das Publikum, in welcher Welt wir leben wollen.

Die Arbeit am Projekt "Planet Vegas" läuft seit November. Die Aufgaben verteilen sich auf verschiedene Oberstufenschulen in Osttirol: Das Skript kommt von der LLA. Das BORG und die Lebenshilfe sind für das Schauspiel verantwortlich. Gymnasium und Lebenshilfe gestalten das Bühnenbild, das Marketing übernehmen HLW/HLPS, das Eventmanagement und Finanzen die HAK. Die ALW/FW der Dominikanerinnen kümmert sich um das Catering. Die Musikschulen Lienz und Sillian steuern die musikalische Gestaltung bei.

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Das Regionsmanagement Osttirol koordiniert das Projekt im Rahmen der LEADER-Kampagne #machkeinenunterschied.

Fast alle Schulen arbeiten zusammen

Nahezu alle Oberstufenschulen der Region arbeiten erstmals in dieser Form gemeinsam an einem großen Kreativprojekt. Dabei entstehen neue Perspektiven auf gesellschaftliche Fragen. Zudem bilden sich Netzwerke zwischen Schulen, Lebenshilfe, Unternehmen und weiteren Institutionen. Schüler der HAK akquirierten erfolgreich Sponsoren, darunter die Lienzer Sparkassen Privatstiftung, die Dolomitenbank, der Tourismusverband Osttirol und die Felbertauernstraße AG.

Der Vorverkauf für „Planet Vegas“ läuft seit 1. Juni 2026. Karten sind im Unikat-Shop der Lebenshilfe in Lienz (Messinggasse 15) erhältlich. Evelyn Zlöbl von der Lebenshilfe freut sich auf viele Interessierte: "Schnell sein lohnt sich! Die Karten für unser Stück sind sicher bald ausverkauft."