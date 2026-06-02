Tickets sichern für das Kletter-Highlight des Jahres

Innsbruck ist vom 15. bis 21. Juni wieder Treffpunkt der internationalen Kletterelite.

Nicht nur im nationalen Eventkalender, sondern auch im internationalen Kletterkalender hat sich die World Climbing Series Innsbruck in den vergangenen Jahren zu einem echten Pflichttermin entwickelt. Wer einmal bei einem Finale in der Freiluft-Arena am Gelände des Kletterzentrum Innsbruck dabei war, versteht sofort, warum die Nachfrage jedes Jahr größer wird. Für 2026 waren die Wochenpässe innerhalb kürzester Zeit vergriffen, schon in der Early Ticket Phase wurden fast alle Karten verkauft und teilweise Veranstaltungen ausverkauft.

Seit Montag läuft deshalb die „Late Ticket Phase“ – die letzte Chance auf Tickets. Für alle Bewerbe wurde noch einmal ein letztes Ticketkontingent freigegeben.

Wenn das Outdoor-Areal des Kletterzentrum Innsbruck dicht gedrängt mit Zuschauer:innen ist und die weltbesten Athlet:innen um jeden Griff kämpfen, entsteht eine Stimmung, die man so nur in Innsbruck erlebt. Besonders die Boulder-Finals der Damen und Herren sowie die großen Lead-Entscheidungen am Wochenende sorgen Jahr für Jahr für Gänsehaut-Momente.

Kletter-Action pur: Die World Climbing Series in Innsbruck zeigt Bouldern auf höchstem Niveau. © KVÖ/Haller

Von 15. bis 21. Juni 2026 treffen in Innsbruck mehr als 500 Athlet:innen aus 50 Nationen aufeinander. Sieben Tage lang gibt es Klettersport auf höchstem Niveau – von Para Climbing über Boulder bis Lead. Alle Qualifikationsrunden, der gesamte Para Climbing Weltcup und die Boulder Halbfinale können kostenlos und ohne Ticket besucht werden.

Auch die Aktiven selbst fiebern der Woche bereits entgegen. Jakob Schubert, zweifacher Olympia-Medaillengewinner, sechsfacher Weltmeister und Innsbrucker Lokalmatador, sagt: „Innsbruck ist der wichtigste Weltcup des Jahres – nicht nur für mich als Tiroler. Alle wollen hier dabei sein und vor dem besten Publikum der Welt performen.“