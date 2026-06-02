Aguntum lädt zum Markttag: Eine Zeitreise für Archäologie-Fans

Am 13. Juni 2026 wird Aguntum zum Schauplatz einer Zeitreise: Im Rahmen der „Europäischen Archäologietage“ findet der „Markttag in Aguntum“ statt und bietet ab 10 Uhr Einblicke in vergangene Zeiten.

Dölsach – Die Europäischen Archäologietage haben das Ziel, Bürger für den Reichtum und die kulturelle Vielfalt Europas zu sensibilisieren. Gleichzeitig soll die Sichtbarkeit der Archäologie erhöht werden. Der Markttag in Aguntum fügt sich ideal in diesen Rahmen ein.

Neben diversen Marktständen (Handwerkskunst, Kräuter- und Seifenmanufaktur, Töpferwaren etc.) gibt es zahlreiche Schau- und Mitmachwerkstätten. Die Schauwerkstätten Der antike Steinmetz, Vom glühenden Eisen zum Gebrauchsgegenstand, Töpfern auf der Drehscheibe und die Vorführung eines Bronzegusses zeigen alte Handwerkskunst, die bereits in der Antike verwendet wurden. Im Workshop Steinzeitinstrumente selbst gemacht werden Schwirrhölzer, Rasselschrapper und Ansingtrommeln selbst hergestellt, und nebenbei kann man noch einiges Interessantes aus der Steinzeit erfahren. Die Kräuterwanderung durch den Park bietet Einblick in die Vielfalt der Kräuterwelt von Aguntum.

© Museum Aguntum

Das Programm in Kürze:

10.00 Uhr: Vom glühenden Eisen zum Gebrauchsgegenstand *

10.30 Uhr: Vorführung Bronzeguss *

11.00 Uhr: Der antike Steinmetz

12.00 Uhr: Steinzeitinstrumente selbst gemacht

13.00 Uhr: Töpfern auf der Drehscheibe *

14.00 Uhr: Kräuterwanderung & Steckerlbrot

15.00 Uhr: Vorführung Bronzeguss *

(* Schauwerkstätte – keine Anmeldung erforderlich)

Eintritt frei