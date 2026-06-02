Alte Tradition neu entdeckt: Räucher-Workshop in Kartitsch lässt es duften

Ein Workshop lädt am Freitag, 12. Juni 2026, nach Kartitsch ein: Im Hotel Sonnblick können Interessierte in die Welt des Räucherns eintauchen. Karin Halbfurter aus Dölsach leitet diesen Kurs, der alte Traditionen und die Kraft heimischer Pflanzen beleuchtet.

Kartitsch – Der Workshop widmet sich der Leidenschaft, heimische Kräuter, Rinden und Wurzeln für Räucherrituale zu nutzen. Es geht um die befreiende Reinigung und das Spüren des Geistes der Pflanzen. Diese finden sich oft bei Spaziergängen in der Natur, direkt vor der eigenen Haustür.

Referentin Karin Halbfurter aus Dölsach teilt ihr Wissen über die Anwendung dieser Naturprodukte. Der Workshop bietet die Möglichkeit, eine alte Tradition wiederzuentdecken und die Verbindung zur Natur zu stärken.

Veranstaltet wird dieser Nachmittag vom Katholischen Bildungswerk Kartitsch und dem Obst- und Gartenbauverein. Die Veranstaltung findet im Künstlerstüberl des Hotel Sonnblick in Kartitsch statt. Eine Anmeldung ist nötig.

Eventinfos: