Volksmusik-Hoagascht am Thurntaler: Traditionelle Klänge in alpiner Kulisse

Am Sonntag, 7. Juni laden die Landesmusikschulen Sillian-Pustertal und Lienzer Talboden zum traditionellen Volksmusik-Hoagascht ein. SchülerInnen und Lehrkräfte gestalten gemeinsam einen musikalischen Nachmittag in den Bergen.

Sillian – Der Hoagascht, ein geselliges Beisammensein mit Volksmusik, beginnt ab 14 Uhr bei der Thurntaler Rast. Das Event bietet eine Plattform für talentierte Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte. Sie präsentieren ihr Können in verschiedenen Ensembles und mit solistischen Beiträgen.

Die Veranstaltung findet vor einer beeindruckenden Naturkulisse statt. Die Villgrater Berge, der Karnische Kamm und die Sextner Dolomiten bilden den malerischen Hintergrund. Der Eintritt ist frei.

Eventinfos: