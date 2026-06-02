Einsatz der Feuerwehr

Defektes Elektro-Kinderauto sorgte für Garagenbrand in Volders

Das Kinderauto dürfte den Brand verursacht haben.
© ZOOM.TIROL

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143

Meistgelesene Artikel

Zur Startseite