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Einsatz der Feuerwehr
Defektes Elektro-Kinderauto sorgte für Garagenbrand in Volders
Das Kinderauto dürfte den Brand verursacht haben.
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