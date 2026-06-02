Hand eingeklemmt
Gabelstapler kippte um: 29-Jähriger verletzt sich bei Arbeitsunfall in Leutasch
Leutasch – Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Montagnachmittag gegen 15 Uhr auf einem Firmengelände in Leutasch ereignet. Ein 29-jähriger Arbeiter war mit einem Gabelstapler unterwegs, als dieser aus bisher ungeklärter Ursache umstürzte.
Als der Mann den Stapler nach rechts lenkte, kippte das Fahrzeug auf die linke Seite. Dabei wurde die linke Hand des Arbeiters zwischen dem Führerhaus und dem Asphaltboden eingeklemmt. Ein Kollege kam dem Verunfallten zu Hilfe und setzte sofort die Rettungskette in Gang.
Der 29-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen an der linken Hand zu. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert. (TT.com)
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