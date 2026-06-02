Musikkapelle Gaimberg freut sich über ihren ausgezeichneten Stabführer

Armin Rogger absolvierte gemeinsam mit neun KollegInnen aus anderen Bezirken die Stabführer-Ausbildung des Blasmusikverbandes Tirol und bestand die Prüfung mit Auszeichnung. Seine Musikkapelle lässt ihn dafür hochleben.

Lienz, Innsbruck – Der Stabführer der Musikkapelle Gaimberg, Armin Rogger, hat die Stabführerausbildung des Blasmusikverbandes Tirol absolviert und die Prüfung mit Auszeichnung bestanden. Das gibt Obmann Franz Webhofer bekannt. „Die Musikkapelle Gaimberg ist sehr stolz auf Ihren Stabführer, der übrigens im Vorjahr bei der Marschmusikbewertung mit seiner Musikkapelle die höchste Punktezahl tirolweit erreicht hat“, sagt Webhofer.

Einfach ist die Prüfung nicht: Sie richtet sich an Personen, die bereits Erfahrung im Umgang mit Musikkapellen haben. Zusätzliche Voraussetzungen: die Kenntnis aller aktuellen Inhalte der Grundkurse in den Stufen A bis D, der Kurs „Vertiefung Stabführen“ mit den Modulen Probendidaktik und Probenmethodik, die Dirigierausbildung für Musik in Bewegung und die Vorbereitung zur Stabführerprüfung.

Zehn Erfolge