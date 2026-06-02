Mit dem Rad von Strand zur Oase

Da werden Kindheitserinnerungen wach: Auf Sonne, Sand und Meer ist in Bibione Verlass. Doch es gibt auch Unerwartetes zu entdecken: Gleiche mehrere Naturoasen sind hier ganz familientauglich mit dem Fahrrad zu erreichen.

Jesolo mag sich das „Little Miami“ der oberen Adria nennen, das kulturhistorisch reiche Caorle ein „Mini-Venedig“ sein. Bibione, der daran angrenzende Badeort, ist weder mondän noch geschichtsträchtig, doch in puncto Massentourismus steht er den beiden anderen Orten in nichts nach. Sonne, Sand und Meer gibt es auch hier reichlich. Das wissen vor allem Familien zu schätzen. Der flach ins türkise Meer abfallende Sandstrand ist feinkörnig, groß – 300 Meter breit –, und weit – acht Kilometer lang. Von Mai bis September kann hier angenehm geplanscht werden, im Sommer gar bei badewannenähnlichen Temperaturen um die 24 Grad. Seit geraumer Zeit wird in Bibione an einem Imagewandel Richtung Gesundheit gefeilt, die 1996 eröffnete Therme ist wohl das wichtigste Argument dafür. Am ersten rauchfreien Strand Italiens (seit 2019 ) reihen sich Liegen an Liegen und wer nach Sandburgen, Pizza, Pasta und Spaghetti-Eis noch etwas für die Gesundheit tun will, kann beim Bibione Olistic Festival (20. bis 21. Juni) einchecken. Das größte „ganzheitliche Event an der Oberen Adria“ lädt dort, wo sonst am Strand Beachvolleyball gespielt wird, zu Yoga und Meditation, zu „Wellness für Köper und Geist“, wie der Veranstalter wirbt.

Da werden Kindheitserinnerungen wach: Familientrip am Strand entlang. © iStock

Was auf den ersten Blick so gar nicht zu den streng symmetrisch angeordneten Liegen und Sonnenschirmen passen will, macht mehr Sinn, wenn man sich ein wenig abseits von Bettenburgen und Campingplätzen auf die Suche nach unberührter Natur macht. Und davon gibt es mehr, als sich das gestresste Eltern, die aus pragmatischen Gründen den Bibione-Urlaub gebucht haben, erträumt hätten. Dank ebener Wege lassen sich mit dem Rad mit den Kleinen schöne Ausflüge machen. Denn nach einigen Tagen Strand und noch viel mehr Sand in den Panini erwacht mitunter auch im genügsamsten Sprössling der Entdeckergeist. Da bietet sich zum Beispiel eine kleine Tour zum Leuchtturm von Punta Tagliamento an. Auf Schotterstraßen geht es, vorbei an duftenden Pinien, an einem schönen, freien Strand entlang. Und wer, einmal angekommen, gleich wieder weiter möchte, fährt bis zur Fähre, die – sehr zur Gaudi der Kinder – in nur wenigen Augenblicken nach Lignano übersetzt.