Festnahme im Navistal
Mordversuch in München, Prozess in Tirol? Deutsche wollen Strafverfahren abtreten
Nach einem Mordversuch in München könnte der Prozess gegen den verdächtigen Tiroler am Innsbrucker Landesgericht stattfinden.
© Böhm Thomas
Nach einem mutmaßlichen Mordversuch wurde ein Mann im Navistal festgenommen. Die Münchner Justiz will keine Auslieferung, sondern Verfahren gegen einen Tiroler Verdächtigen in Innsbruck.
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