Straße war gesperrt
Motorradfahrer prallte auf der Loferer Straße gegen Leitwand und blieb auf der Straße liegen
Wegen eines Motorradunfalls musste die Loferer Straße zwischen Hopfgarten im Brixental und Wörgl am Montag kurzzeitig gesperrt werden. Gegen 12.20 Uhr verlor ein 37-jähriger Motorradfahrer die Kontrolle über sein Motorrad, prallte gegen die Leitwand und blieb auf der Fahrbahn liegen.
Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Die Loferer Straße war im Unfallbereich bis 13.15 Uhr komplett gesperrt. (TT.com)
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