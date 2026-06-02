Motorradfahrer prallte auf der Loferer Straße gegen Leitwand und blieb auf der Straße liegen

Wegen eines Motorradunfalls musste die Loferer Straße zwischen Hopfgarten im Brixental und Wörgl am Montag kurzzeitig gesperrt werden. Gegen 12.20 Uhr verlor ein 37-jähriger Motorradfahrer die Kontrolle über sein Motorrad, prallte gegen die Leitwand und blieb auf der Fahrbahn liegen.