Nähe zu Wohnhäusern: Abschussverordnung für Risikowolf in Schwaz und Kufstein erlassen
Wiederholt kam es zur Sichtung eines Tieres im Gemeindegebiet von Schlitters, mehrmals in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern und Siedlungsbereichen.
Die Tiroler Landesregierung hat am Dienstag eine Abschussverordnung für einen als Risikowolf eingestuften Wolf in den Bezirken Schwaz und Kufstein erlassen. Die betroffene Jägerschaft wurde bereits über die Maßnahme informiert und über die weiteren Schritte in Kenntnis gesetzt.
Auslöser für die Verordnung sind wiederholte Sichtungen des Tieres im Gemeindegebiet von Schlitters. Nach Angaben des Landes wurde der Wolf mehrfach in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern und Siedlungsbereichen beobachtet. Die Sichtungen konnten durch Foto- und Videoaufnahmen eindeutig dokumentiert werden. Das Tier wurde aufgrund seiner Streifzüge und seines auffälligen Verhaltens als Risikowolf eingestuft.
Die Verordnung trat mit ihrer Kundmachung am selben Tag in Kraft und gilt bis einschließlich 27. Juli 2026. (TT.com)
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