Telefonzelle wird Klangraum
Der „Sound“ des Innsbrucker Trinkwassers: Inklusives Kunstprojekt lässt aufhorchen
Kata Hinterlechner und Bosko Gastager haben den Klang der neun Quellen, die Innsbrucks Trinkwasserversorgung sichern, eingefangen – und laden dazu ein, sich in deren Akustik zu vertiefen.
© Michael Domanig
Eine außergewöhnliche Installation am Innufer macht Innsbrucks wertvolle Trinkwasserquellen als Klangporträts erlebbar – in einer umfunktionierten Telefonzelle. Die „Hörverbindung zur Quelle“ soll zugleich einen Zugang zur Lebensrealität sehbehinderter Menschen eröffnen.
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