Telefonzelle wird Klangraum

Der „Sound“ des Innsbrucker Trinkwassers: Inklusives Kunstprojekt lässt aufhorchen

Kata Hinterlechner und Bosko Gastager haben den Klang der neun Quellen, die Innsbrucks Trinkwasserversorgung sichern, eingefangen – und laden dazu ein, sich in deren Akustik zu vertiefen.
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Eine außergewöhnliche Installation am Innufer macht Innsbrucks wertvolle Trinkwasserquellen als Klangporträts erlebbar – in einer umfunktionierten Telefonzelle. Die „Hörverbindung zur Quelle“ soll zugleich einen Zugang zur Lebensrealität sehbehinderter Menschen eröffnen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

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Hannah Purner

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Verena Langegger

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