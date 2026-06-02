Niemand verletzt

Gasherd falsch bedient: Wohnmobil in Innsbruck fing Feuer

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.
© Daniel Liebl

In der Reichenauer Straße in Innsbruck fing am Montag gegen 16 Uhr ein Wohnmobil Feuer. Grund dafür dürfte wohl eine Fehlbedienung des Gasherdes gewesen sein. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand. (TT.com)

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