Niemand verletzt
Gasherd falsch bedient: Wohnmobil in Innsbruck fing Feuer
Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen.
© Daniel Liebl
In der Reichenauer Straße in Innsbruck fing am Montag gegen 16 Uhr ein Wohnmobil Feuer. Grund dafür dürfte wohl eine Fehlbedienung des Gasherdes gewesen sein. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, verletzt wurde niemand. (TT.com)
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