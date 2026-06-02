Tunnel einspurig befahrbar
Unfall im Perjenertunnel: Kleintransporter fuhr ungebremst auf Pkw auf
Im Perjenertunnel in Stanz bei Landeck war es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen, weshalb der Tunnel nur einspurig befahrbar war. Ein 52-Jähriger war dabei gegen 13.30 Uhr mit einem Kleintransporter vermutlich ungebremst auf das Heck einer 47-jährigen Pkw-Lenkerin aufgefahren.
Beide verletzten sich dabei leicht und wurden ins Krankenhaus Zams gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war der Perjentunnel nur einspurig befahrbar. (TT.com)
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