Tunnel einspurig befahrbar

Unfall im Perjenertunnel: Kleintransporter fuhr ungebremst auf Pkw auf

Im Perjenertunnel in Stanz bei Landeck war es am Dienstagnachmittag zu einem Auffahrunfall gekommen, weshalb der Tunnel nur einspurig befahrbar war. Ein 52-Jähriger war dabei gegen 13.30 Uhr mit einem Kleintransporter vermutlich ungebremst auf das Heck einer 47-jährigen Pkw-Lenkerin aufgefahren.

Beide verletzten sich dabei leicht und wurden ins Krankenhaus Zams gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war der Perjentunnel nur einspurig befahrbar. (TT.com)

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Matthias Reichle

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