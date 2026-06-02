Albanien: Proteste gegen Bauprojekt von Trumps Schwiegersohn

In Albanien haben tausende Menschen gegen ein milliardenschweres Luxus-Bauprojekt protestiert, das mit Trump-Schwiegersohn Jared Kushner in Verbindung steht. In der Hauptstadt Tirana versammelten sich am Dienstag zahlreiche Menschen mit Plakaten, auf denen Slogans wie "Albanien ist nicht zu verkaufen" standen. Eine zentrale Forderung der Demonstranten ist der Stopp des Resort-Projekts aufgrund von Bedenken wegen Umweltschäden und Korruption.

Auf Plakaten bei der Demonstration war auch zu lesen "Ivanka, geh nach Hause" - in Anspielung auf Kushners Ehefrau Ivanka Trump, Tochter von US-Präsident Donald Trump. Zuvor hatte die Sonderstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität in Albanien mitgeteilt, sie habe Ermittlungen zu dem Bauprojekt eingeleitet.

Kushner Unternehmen Atlantic Incubation Partners LLC plant, 1,4 Milliarden Euro zu investieren, um auf der albanischen Insel Sazan ein Luxusressort zu eröffnen. Dort befand sich einst eine Militärbasis, die Insel wurde in der Vergangenheit ausschließlich als Militärstützpunkt genutzt.