Ein humorvolles Adieu für die Wiener Kammeroper

Es ist ein Adieu - aber kein melancholisches, sondern ungeplant ein humorvolles und das gleich als Doppelschlag: In der Wiener Kammeroper ist am Dienstagabend mit den zusammengespannten Kurzopern "Lady Magnesia" von Mieczysław Weinberg und "Zweimal Alexander" von Bohuslav Martinů die letzte Premiere vor der Schließung des Hauses über die Bühne gegangen. Bei den Vereinigten Bühnen spricht man angesichts des Spardrucks von einer "Pausentaste" zumindest für die kommende Saison.

Die Zukunft ist hier also angesichts der Einsparungsvorgaben für den Mutterkonzern weiterhin zumindest offen. Sollte der von Anna Bernreitner inszenierte Doppelabend aber tatsächlich das Lebewohl gewesen sein, war das Ganze zumindest ein würdiger Abschluss. Das Projekt, die beiden Einakter über Ehemänner, die ihrer Gattin Untreue vorwerfen, zusammenzuspannen, geht jedenfalls auf.

Bernreitner, die kommende Saison auch im Staatsopern-Nest inszenieren wird, schafft gemeinsam mit ihrem Bühnenteam Manfred Rainer und Hannah Öllinger eine stilisierte Welt, in der die Figuren hochgradig artifiziell durch die Liebeswirren eilen. Robert Wilson auf Speed. Der Abend gestaltet sich somit als absurdes Theater, hält die 1937 von Martinů komponierte "Cosí fan tutte" des 20. Jahrhunderts und Weinbergs 1975 entstandene Satire eng beieinander, streicht die Parallelen heraus.

Auch musikalisch gibt es gewisse Übereinstimmungen, spicken doch sowohl der tschechische als auch der sowjetische Tonsetzer ihre Partitur mit Zitaten, Anspielungen, Ironien und Brüchen bis hin zum Jazz. Und doch erweist sich Weinbergs Arbeit weit farbenreicher, kreativer. Eine bunte Spielfläche für das ebenso schillernde Ensemble um Peter Kirk, Josefine Göhmann, Jacob Phillips und Wilma Kvamme boten beide.