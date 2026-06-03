Tirol gegen Wien

Harter Verteilungskampf um ÖBB-Bahnprojekte: Streit um Brenner-Zulauf geht in nächste Runde

Das Sparpaket der Bundesregierung trifft auch die Schieneninfrastruktur – deshalb stehen die ÖBB vor einer Überarbeitung ihres Bauprogramms, dem so genannten Rahmenplan. Auch Tirol soll mit Einschnitten beisteuern.
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Liane PircherManfred Mitterwachauer

Von Liane Pircher, Manfred Mitterwachauer

Das Hickhack zur Verschiebung der Zulaufstrecke für den Brennerbasistunnel geht heute Mittwoch in Wien weiter. Tirols Verschiebung der BBT-Zulaufstrecke steht nach wie vor auf der Kippe. Österreichweit geht es um rund 20 Projekte, die dem Sparstift zum Opfer fallen sollen.

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