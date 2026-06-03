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Kommentar
Wasser predigen und Schnaps trinken
Kommentarvon Benedikt Mair
Bei der Frage nach Frauen am Gewehr wollten die Schützen keine Zurufe von außen. Jetzt mischen sie sich, zumindest indirekt, in die Angelegenheiten eines anderen Vereins ein.
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