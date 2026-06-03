Kommentar

Wasser predigen und Schnaps trinken

Benedikt Mair

Kommentarvon Benedikt Mair

Bei der Frage nach Frauen am Gewehr wollten die Schützen keine Zurufe von außen. Jetzt mischen sie sich, zumindest indirekt, in die Angelegenheiten eines anderen Vereins ein.

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