Petitionen in Lienz und Kufstein

Nach Kürzung bei Nightlinern: Neos fordern mehr Einsatz für öffentlichen Nachtverkehr

Nachtbusse sind eine sichere Lösung, um nach dem Feiern gut heimzukommen. Doch das scheitert oft an einigen wenigen Betrunkenen, die im Bus randalieren.
© Max Schorch
Catharina Oblasser

Von Catharina Oblasser

In Lienz verkehren die Nachtbusse seit Anfang Mai nicht mehr nach Mitternacht. Das sorgt für Proteste, denen sich auch die Jugendorganisation der Neos, Junos, anschließen. Sie setzen sich außerdem für Nightliner im Bezirk Kufstein ein.

Für Sie im Bezirk Lienz unterwegs:

Catharina Oblasser

Catharina Oblasser

+4350403 3046

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051

Meistgelesene Artikel

Zur Startseite

Kommentare

0