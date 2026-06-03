Petitionen in Lienz und Kufstein
Nach Kürzung bei Nightlinern: Neos fordern mehr Einsatz für öffentlichen Nachtverkehr
Nachtbusse sind eine sichere Lösung, um nach dem Feiern gut heimzukommen. Doch das scheitert oft an einigen wenigen Betrunkenen, die im Bus randalieren.
© Max Schorch
In Lienz verkehren die Nachtbusse seit Anfang Mai nicht mehr nach Mitternacht. Das sorgt für Proteste, denen sich auch die Jugendorganisation der Neos, Junos, anschließen. Sie setzen sich außerdem für Nightliner im Bezirk Kufstein ein.
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