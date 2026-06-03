Auto prallte gegen Betonleitschiene: Inntalautobahn in der Nacht komplett gesperrt

Im Baustellenbereich bei Wattens kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Unfall. Das Auto eines 19-Jährigen blockierte beide Fahrstreifen, die A12 war über eine Stunde gesperrt.

Wattens – Ein 19-Jähriger war in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Auto auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Unterland unterwegs. Mit ihm saßen drei weitere junge Deutsche im Alter von 17 bis 19 Jahren im Fahrzeug. In einer Baustelle bei Wattens prallte der Wagen gegen 0.45 Uhr plötzlich gegen eine Betonleitschiene.

Das Auto schleuderte nach links und blieb schließlich so stehen, dass beide Fahrstreifen blockiert waren. Die A12 musste deshalb während der Unfallaufnahme bis 2.07 Uhr komplett gesperrt werden.

Der Beifahrer und einer der Mitfahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Die beiden jungen Männer wurden nach der Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Hall eingeliefert. Der 19-jährige Lenker und der andere Mitfahrer blieben unverletzt.