Vorwürfe zu unkonkret
Nicht „hysterisch“: Organisatorin von Frauendemo muss keine Strafe zahlen
Die Organisatorin der Demo zum letztjährigen „feministischen Kampftag“ sollte 150 Euro Strafe wegen „Verletzung des öffentlichen Anstands“ zahlen. Sie habe sich gegenüber Polizisten „hysterisch“ verhalten.
© imago/Panama PIctures
Die Organisatorin des „feministischen Kampftages“ in Tirol bekam 2025 eine Strafverfügung wegen „hysterischen Verhaltens“. Sie empfand das als „extrem diskriminierend“ und berief. Warum sie nicht zahlen muss.
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