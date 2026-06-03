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Tirol an der Spitze
Warum Tirol die anderen Bundesländer beim Wachstum der Wirtschaft abhängt
Die Pharmaindustrie hat stark zum Tiroler Wachstum beigetragen.
© Sandoz/Hinter
Von Beate Troger
Sowohl am Arbeitsmarkt als auch bei der Konjunktur liegt Tirol ganz vorne, und auch heuer soll die Wirtschaft weiter wachsen.
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