Putzige kleine Nager

Biber-Drillinge lassen Herzen der Alpenzoo-Besucher höher schlagen

Wenn sie gerade nicht gesäugt werden, erkunden die kleinen Biber bereits neugierig ihre Umgebung.
© Fritz Schmidt/Alpenzoo

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