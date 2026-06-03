155 Tonnen Sand am Innsbrucker Marktplatz: Beachevent mit brasilianischem Flair

Die Neuauflage des Innsbrucker Beachevents am Marktplatz bleibt als Masters der Beach Tour Pro international. So spielen einige Top-Teams auf.

Jubiläum will man noch keines feiern. „2017 war damals die Premiere im Tivoli, seit fünf Jahren sind wir am Marktplatz, dann eignet sich 2027 besser“, sagt Simon Varges, Veranstalter der ersten Stunde. Dabei stand die zehnte Auflage heuer auf wackeligen Beinen, die Finanzierung erst mit Ende Februar. Dazu wechselte das Innsbrucker Beachevent vom MEVZA-Event, ein Format des mitteleuropäischen Volleyballverbands, auf die nationale „win2day Beach Tour Pro“, ist nun als Masters eine der 17 Stationen.

SpielerInnen aus acht Ländern

„International bleiben wir aber trotzdem, wir haben SpielerInnen aus acht Ländern“, sagt Varges und angelte sich mit den Brasilianern Vinicius/Heitor gleich die Nummer 36 der Welt. Eine weitere Wildcard erhielt Ex-Hypo-Spieler Finn Örley, der mit dem Südtiroler Theo Hanni antritt. Ihnen ist ebenso wie den aus der Halle bekannten Milser Maros-Schwestern Monika und Patricia, 2021 auch schon Innsbruck-Siegerin, viel zuzutrauen. „Sehr viel sogar. Sie können für die große Überraschung sorgen“, sagt der Haller Varges. Als Nummer eins sind bei den Damen Lilli Hohenauer/Lia Berger gemeldet, bei den Herren Laurenc Grössig und Julian Hörl.

Noch wird am Innsbrucker Marktplatz am Aufbau gearbeitet, 155 Tonnen Sand gilt es zu verteilen und Tribünen zu errichten. Los geht es am Donnerstag mit der Qualifikation auf den Sidecourts und dem Business-Cup, am Freitag startet der Hauptbewerb. Varges freut sich trotz der im Vergleich zur Vorwoche trüberen Wetteraussichten: „So viele Karten wie heuer gingen im Vorverkauf bislang noch nie weg.“

Innsbrucker Beachevent 2026 Programm, Donnerstag: Business Cup (Centercourt am Marktplatz) und Qualifikation (Sidecourts Beach-WG20 Wiesengasse); Freitag und Samstag: ab 9 Uhr Hauptbewerb (Side- & Centercourt); Sonntag: ab 10 Uhr Finalspiele (Centercourt), 16 Uhr Damen-Finale, 17 Uhr Herren-Finale; 20 Uhr jeweils Afterparty im SixtyTwenty. Tickets: Freitag, Samstag, Sonntag für Haupttribüne; Tagesticket Erwachsene 25 € (Freitag 15 €); Kinder bis 13 J. 5 € und Jugendliche bis 18 J. 10 €; vergünstigte 3-Tage-Tickets; allgemeiner Zutritt und Stehplätze sind kostenlos zugänglich. 35by32: Trainerinnen-Workshop mit Sara Montagnolli von Donnerstag bis Sonntag Anmeldung – siehe Link unten