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Comeback der Muskelmänner
Die Nostalgie ist eben dankbar: „Masters of the Universe“ startet in den Kinos
Nicholas Galitzine als He-Man.
© www.imago-images.de
He-Man und Skeletor sind wieder da. All zu ernst nimmt sich die aufwendige Spielzeugverfilmung „Masters of the Universe“ nicht. Zum Glück.
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