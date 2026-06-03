Comeback der Muskelmänner

Die Nostalgie ist eben dankbar: „Masters of the Universe“ startet in den Kinos

Nicholas Galitzine als He-Man.
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He-Man und Skeletor sind wieder da. All zu ernst nimmt sich die aufwendige Spielzeugverfilmung „Masters of the Universe“ nicht. Zum Glück.

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