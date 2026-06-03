19-Jährige verletzt
Radfahrer gab Fußgängerin nach Unfall falsche Nummer: Polizei sucht ZeugInnen
Innsbruck – Nach ZeugInnen eines Unfalls am Montagvormittag in Innsbruck sucht aktuell die Polizei. Eine Fußgängerin soll von einem unbekannten Radfahrer umgefahren und verletzt worden sein.
Am Dienstag meldete sich die 19-Jährige bei der Verkehrsinspektion. Am Montag gegen 10 Uhr habe sie als Fußgängerin die Kaufmannstraße überquert, erzählte sie den BeamtInnen. Dabei sei es zum Unfall gekommen. Der Radfahrer gab der Frau daraufhin eine Telefonnummer. Wie sich allerdings herausstellte, war diese nicht korrekt. Um Hinweise bittet die Polizei unter folgender Nummer: 059133 7591 100. (TT.com)
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