„Großräumig umfahren“
Zweistündige Fernpass-Demo am 27. Juni: Auch das Hahntennjoch wird gesperrt
Die Bürgerinitiative Gurgltal-Außerfern-Mieminger Plateau macht am 27. Juni für zwei Stunden auf ihre Befürchtungen zu den Fernpassplänen des Landes aufmerksam.
© Alexander Paschinger
Die Bezirkshauptmannschaften appellieren, den Fernpass am 27. Juni zu meiden: Beim Rastland in Nassereith und am Fernpass kommt es zu Versammlungen. Zusätzlich ist zwischen 10 und 12 Uhr das Hahntennjoch gesperrt.
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