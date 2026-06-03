„Großräumig umfahren“

Zweistündige Fernpass-Demo am 27. Juni: Auch das Hahntennjoch wird gesperrt

Die Bürgerinitiative Gurgltal-Außerfern-Mieminger Plateau macht am 27. Juni für zwei Stunden auf ihre Befürchtungen zu den Fernpassplänen des Landes aufmerksam.
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Alexander Paschinger

Von Alexander Paschinger

Die Bezirkshauptmannschaften appellieren, den Fernpass am 27. Juni zu meiden: Beim Rastland in Nassereith und am Fernpass kommt es zu Versammlungen. Zusätzlich ist zwischen 10 und 12 Uhr das Hahntennjoch gesperrt.

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