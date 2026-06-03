Praxistag Demenz: Hilfe für Angehörige und Betroffene in Lienz

Bereits zum fünften Mal findet heuer in Lienz der Praxistag „Demenz – den Alltag meistern“ in Zusammenarbeit mit dem LIV (Landesinstitut für Integrierte Versorgung Tirol) statt. Betroffene, Angehörige und Interessierte erhalten Informationen zu Demenz, können Expert:innen befragen und haben die Möglichkeit, sich zu vernetzen – und das kostenlos.

Lienz – Eine Demenzerkrankung stellt Betroffene und ihr Umfeld vor enorme Herausforderungen. Das Leben verändert sich grundlegend. Angehörige erleben oft Erschöpfung und Hilflosigkeit.

Der Praxistag „Demenz – den Alltag meistern“ in Lienz zeigt Lösungsansätze auf. Ein wichtiger Bestandteil ist der Erfahrungsaustausch, der oft entlastend wirkt. Wachsendes Wissen kann belastende Situationen erleichtern und Konflikte entschärfen.

Prim. Dr. Jadranko Hodzic vom Landeskrankenhaus Lienz hält den Eröffnungsvortrag. Er beleuchtet medizinische Grundlagen und die menschliche Dimension der Krankheit. Anschließend bieten sechs Workshops spezielle Themen, etwa Kommunikation mit der demenzkranken Mutter. Weitere Schwerpunkte sind rechtliche Vorsorge. Auch Strategien für Angehörige, um Kräfte zu bewahren, werden vorgestellt. Der Umgang mit Widerstand demenziell veränderter Partner ist ebenfalls ein Thema.

Besucher können zudem Infostände besuchen. Dort erhalten sie individuelle Beratung. Dies kann ein erster Schritt zu professioneller Hilfe sein.

Eine Anmeldung bis zum 12. Juni 2026 ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen zur Demenz bietet www.demenz-tirol.at. Der Praxistag ist eine Kooperation der Koordinationsstelle Demenz mit der Selbsthilfe Tirol, Zweigverein Osttirol.

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