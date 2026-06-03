Bogenfest als fulminanter Open-Air-Startschuss: Heimische Bands drehen auch im Juni auf

Ein großes Ausrufezeichen setzte die Tiroler Musikszene vor mehr als 40.000 Menschen beim Bogenfest 2026. Auch beim Kufstein Unlimited und anderen Festivals im Juni treten zahlreiche heimische Bands auf. Alles dazu, sowie die neuesten Alben und Songs – von Tom Joseph bis Mother‘s Cake – haben wir für euch im Überblick.