Rosenmarkt Lienz: Blütenpracht und Vielfalt am Johannesplatz

Lienz feiert den Rosenmarkt: Am 11. und 12. Juni erblüht der Johannesplatz. Das Fest "Rosen in der Oberen Altstadt" bietet vielfältige Blumen, Gartenprodukte und Unterhaltung für Kinder.

Lienz – Nicht wie gewohnt am Freitag und Samstag, sondern am Donnerstag und Freitag zeigt sich der Johannesplatz Lienz heuer in voller Blüte. Heimische Gärtner und Floristen präsentieren dort ihre Rosen und ein breites Angebot an Pflanzgefäßen und Gartendekoration aus Holz, Stahl und Ton.

Sogar Bienen kann man beobachten und ihnen bei ihrer Arbeit im Schaubienenstock zuschauen. Interessant ist der Einsatz von effektiven Mikroorganismen, über die man sich beim Rosenmarkt informieren kann, ebenso wie über die Kraft der heimischen Kräuter. Hier reicht das Sortiment vom Osttiroler Heilräucherwerk bis hin zu Naturprodukten für Haut und Haare. Welchen Mehrwert das hat, erfährt man direkt vor Ort bei zwei Osttiroler Naturfriseurinnen.

Und damit sich die Erwachsenen umfassend informieren können, gibt es für die Kinder einen Stand, an dem sie mit Bienenwachs basteln oder sich schminken lassen können.

Öffnungszeiten:

Donnerstag, 11. Juni, von 9 bis 18 Uhr