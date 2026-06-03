Gemeinde will aufs Taferl

Warum Radfeld einen neuen Namen für die Bahnstation Rattenberg-Kramsach will

Wer hier aus dem Zug aussteigt ist in Radfeld, auch wenn es auf den Schildern anders vermerkt ist.
© Fritscher/ÖBB
Wolfgang Otter

Von Wolfgang Otter

Die Bahnstation heißt Rattenberg-Kramsach, liegt aber auf Radfelder Gemeindegebiet. Dort sorgt das für Ärger: Radfeld muss laut Bürgermeister Josef Auer für Zufahrt, Schneeräumung und Erhaltung zahlen, kommt im Namen aber nicht vor. Jetzt fordert die Gemeinde eine Umbenennung – die ÖBB verweisen auf Aufwand, Regeln und mögliche Kosten.

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