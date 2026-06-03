Warum Radfeld einen neuen Namen für die Bahnstation Rattenberg-Kramsach will

Die Bahnstation heißt Rattenberg-Kramsach, liegt aber auf Radfelder Gemeindegebiet. Dort sorgt das für Ärger: Radfeld muss laut Bürgermeister Josef Auer für Zufahrt, Schneeräumung und Erhaltung zahlen, kommt im Namen aber nicht vor. Jetzt fordert die Gemeinde eine Umbenennung – die ÖBB verweisen auf Aufwand, Regeln und mögliche Kosten.