Haiming-Baustelle: Tiwag liegt vor Zeitplan, Kühtai bald fertig

Über 2000 Menschen besuchten am vergangenen Samstag die Tiwag-Baustelle in Haiming. Dort entsteht das neue Ausleitungskraftwerk Imst-Haiming. Die Arbeiten liegen bereits vier Monate vor dem Zeitplan. Auch im Kühtai steht ein weiterer Großdamm kurz vor der Fertigstellung.

Haiming, Silz – Die Bevölkerung konnte erstmals einen Blick hinter die Kulissen der Großbaustelle des Kraftwerks Imst-Haiming werfen. Tiwag-Vorstandsdirektor Alexander Speckle freute sich: „Unsere Tage der offenen Baustelle sind ein wichtiger Pfeiler der Öffentlichkeitsarbeit für unsere Bauvorhaben und stoßen immer auf Interesse in der Bevölkerung.“

Die Gäste erhielten von Tiwag-Experten Einblicke in das Großvorhaben. Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und eine Großgeräteschau rundeten den Tag ab. Das Kraftwerk soll spätestens 2030 in Betrieb gehen. Es erzeugt dann jährlich 252 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom. Die Tiwag investiert dafür rund 680 Millionen Euro. „Aktuell sind wir sogar vier Monate vor dem Zeitplan“, verrät Speckle.

Der Abtransport des Ausbruchsmaterials aus dem Stollen erfolgt durch E-Lkw. © Tiwag/droneproject