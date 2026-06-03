Hinweise erbeten
Giftanschlag vermutet: Mehrere verendete Gänsegeier entdeckt, einige davon in Tirol
Dieses Foto zeigt eines der toten Tiere.
© Michael Kurz/Birdlife
Binnen weniger Wochen sind sechs tote Tiere in der Osttiroler Gemeinde Untertilliach und im Kärntner St. Lorenzen gefunden worden. Umweltorganisationen glauben, dass Giftköder etwas damit zu tun haben könnten. Wie sie darauf kommen und was jetzt gefordert wird.
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