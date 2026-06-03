55-Jährige wurde zum Opfer

Investment entpuppte sich als Betrug: Tirolerin verlor mehr als 10.000 Euro

Wenns – Eine Tirolerin hat mehr als 10.000 Euro an Investmentbetrüger verloren. Wie die Polizei berichtet, wurde die 55-Jährige im Februar durch eine Werbeanzeige in sozialen Medien auf die vermeintlich lukrative Investition aufmerksam. Nachdem sie ihre persönlichen Daten eingegeben hatte, wurde sie von einer Frau angerufen, die sich als Finanzberaterin ausgab.

Schließlich überwies die Frau in mehreren Tranchen einen insgesamt fünfstelligen Betrag auf verschiedene Konten. Als sie sich das Guthaben auszahlen lassen wollte, wurde erneut ein fünfstelliger Betrag eingefordert. Dieser Forderung kam die 55-Jährige nicht nach, stattdessen erstattete sie Anzeige. (TT.com)

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