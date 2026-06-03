Investment entpuppte sich als Betrug: Tirolerin verlor mehr als 10.000 Euro

Wenns – Eine Tirolerin hat mehr als 10.000 Euro an Investmentbetrüger verloren. Wie die Polizei berichtet, wurde die 55-Jährige im Februar durch eine Werbeanzeige in sozialen Medien auf die vermeintlich lukrative Investition aufmerksam. Nachdem sie ihre persönlichen Daten eingegeben hatte, wurde sie von einer Frau angerufen, die sich als Finanzberaterin ausgab.