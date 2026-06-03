Teure Herausforderung

Kommt der Giro d‘Italia zurück nach Tirol? Was es kostet, im Mittelpunkt zu stehen

© IMAGO/Fabio Ferrari/LaPresse
Florian Madl

Von Florian Madl

Um als Etappenort eines Radrennens in Erscheinung zu treten, muss man für diese Werbung viel Geld lockermachen.

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