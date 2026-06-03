Kam allein nicht raus

In Jauchegrube gestürzt: Feuerwehr rettete Kuh in Münster aus Notlage

Das Tier steckte bis zum Hals fest.
© ZOOM.TIROL

Münster – Die Feuerwehren Münster und Schwaz wurden am Mittwochvormittag zu einem Einsatz an einem Bauernhof alarmiert. Eine Kuh war gegen 10.50 Uhr in eine Jauchegrube gestürzt und kam von selbst nicht mehr heraus, erzählt Einsatzleiter Marco Ludl.

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