Lienz: Fotoclub zeigt neue Blickwinkel im Stadtlabor

Der Fotoclub Lienz eröffnet am Freitag, den 19. Juni 2026, im Stadtlabor Lienz seine neue Ausstellung „Ansichtssache #2“.

Lienz – Am Freitag, den 19. Juni 2026, wird im Stadtlabor Lienz die neue Ausstellung „Ansichtssache #2“ des Fotoclubs Lienz eröffnet. Ab 19 Uhr präsentiert der Verein ausgewählte Werke seiner Mitglieder.

Die Ausstellung ist vom 19. Juni bis zum 5. Juli 2026 zugänglich. Täglich öffnet das Stadtlabor von 10 bis 20 Uhr seine Türen. Die Schau gibt Einblicke in die regionale Fotografie. Sie präsentiert verschiedene Blickwinkel der Mitglieder auf Bekanntes und Neues.