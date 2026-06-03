Mehr legales Angebot für Mountainbiker: Zweiter Teil der Bichl-Trails eröffnet

Mit dem zweiten Abschnitt der Bichl-Trails unweit des Innsbrucker Baggersees wurde das Mountainbike-Angebot im Osten der Stadt deutlich erweitert. Bei der Eröffnung am Mittwoch testeten Schulklassen die neuen, einsteigerfreundlichen Strecken – und auch der Bürgermeister stürzte sich die Trails hinunter.