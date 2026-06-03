Jägerschaft informiert

Mehrere tote Schafe: Abschussverordnung für Risikowolf in Lienz erlassen

(Symbolfoto)
© Lino Mirgeler

Wiederholt kam es zur Sichtung eines Tieres im Gemeindegebiet von Lienz. Nun wurde eine Abschussverordnung erlassen.

Die Tiroler Landesregierung hat am Mittwoch eine Abschussverordnung für einen als Risikowolf eingestuften Wolf in Lienz erlassen. Die betroffene Jägerschaft wurde bereits über die Maßnahme informiert und über die weiteren Schritte in Kenntnis gesetzt.

Auslöser für die Verordnung waren wiederholte Risse des Tieres in unmittelbarer Nähe vom Menschen genutzten Gebäuden. Am Dienstag wurden dort fünf tote und acht verletzte Schafe aufgefunden.

Die Verordnung trat mit ihrer Kundmachung am selben Tag in Kraft und gilt bis einschließlich 27. Juli 2026. (TT.com)

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Catharina Oblasser

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