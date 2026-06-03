Brenner wird erneut zum Nadelöhr: Hier drohen am langen Wochenende massive Staus

Rund um das verlängerte Wochenende müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer in Tirol wieder auf erhebliche Verzögerungen einstellen. Starker Ausflugsverkehr trifft auf das Ferienende in Bayern und Baden-Württemberg. Das wird besonders auf den Süd-Nord-Verbindungen für teils massive Überlastungen sorgen.