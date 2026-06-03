Im September 2027
Auftakt für den Wahlkampf: SPÖ Innsbruck präsentiert ihre Liste für die Landtagswahl
Mit dem Motto „Stabil an deiner Seite“ präsentierte sich die Innsbrucker Stadt-SPÖ bei ihrem Wahlkampfauftakt am Freitag. (v.r.): Landesparteivorsitzender Philip Wohlgemuth, Listenzweite Danijela Račić und Bezirksvorsitzender Benjamin Plach.
© Clemens Markart
In der Landeshauptstadt führt Landeshauptmann-Stv. Philip Wohlgemuth die Sozialdemokratie in den Landtagswahlkampf. Mit Wahlzielen hält er sich zurück, sagt aber, dass in Innsbruck „alles möglich“ sei – auch der erste Platz. Die Landesliste soll Ende des Jahres fixiert werden.
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