Silbereisens Schlagerboom, ein Bergdoktor und Wörgl feiert das Brezensuppenfest: Das ist los in Tirol

Der Juni ist in Tirol angekommen und schenkt einigen dank Fronleichnam ein verlängertes Wochenende. Dementsprechend viel los ist für alle, die den Kurzurlaub daheim verbringen. So regieren in der Gamsstadt Florian Silbereisen und sein Schlagerbooom, der die Stars der Szene nach Kitzbühel holt. Musikalisch wird es auch in Mayrhofen, wenn die „Blechlawine“ anrollt. Daneben steht Innsbruck ganz im Zeichen des Volleyballs, das Brezensuppenfest hält in Wörgl wieder Einzug und ein „Bergdoktor“ kommt nach Scheffau.