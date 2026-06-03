Plätze ab jetzt geöffnet
Ein Trendsport zieht am Baggersee ein: Neue Padel-Tennis-Anlage eröffnet
IKB-Vorstandsmitglied Alois Muglach (l.), Bürgermeister Johannes Anzengruber (2. v. r.) und Stadträtin Mariella Lutz ließen sich von Trainer Laurenz Niedersüß in die Feinheiten des Padel-Sports einführen.
© Michael Domanig
Padel-Tennis, ein Rückschlagspiel mit speziellen Schlägern und besonderem Regelwerk, boomt auch in Tirol. Nun wurde am Baggersee in Innsbruck eine neue Anlage für die Trendsportart eröffnet.
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