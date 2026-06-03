Transit statt Projekte
Euregio-Treffen nach Brenner-Blockade: Der Haussegen hängt wieder halbwegs gerade
Passend zum länderübergreifenden Museumsjahr traf sich der Euregio-Vorstand auf Burg Trautson in Matrei am Brenner: LH Anton Mattle und LH Arno Kompatscher waren vor Ort, Kollege Maurizio Fugatti (Trentino) wurde für Sitzung und Beschlüsse virtuell dazugeschalten.
© Axel Springer
Eigentlich wollte man grenzüberschreitende Euregio-Projekte vorstellen, beim Treffen der Landeshauptleute ging es dann aber doch viel um Transit.
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