Transit statt Projekte

Euregio-Treffen nach Brenner-Blockade: Der Haussegen hängt wieder halbwegs gerade

Passend zum länderübergreifenden Museumsjahr traf sich der Euregio-Vorstand auf Burg Trautson in Matrei am Brenner: LH Anton Mattle und LH Arno Kompatscher waren vor Ort, Kollege Maurizio Fugatti (Trentino) wurde für Sitzung und Beschlüsse virtuell dazugeschalten.
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Liane Pircher

Von Liane Pircher

Eigentlich wollte man grenzüberschreitende Euregio-Projekte vorstellen, beim Treffen der Landeshauptleute ging es dann aber doch viel um Transit.

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