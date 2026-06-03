Schwerer Internetbetrug: 66-Jähriger überwies im Bezirk Landeck hohe Summe an Betrüger

Landeck – Bereits am 29. Mai wurde ein 66-jähriger Österreicher Opfer eines raffinierten Betrugs mittels Messenger-Dienst. Die Frau des Mannes erhielt eine SMS von ihrer vermeintlichen Tochter, in der eine neue Telefonnummer mitgeteilt und um dringende Kontaktaufnahme gebeten wurde.

In der Folge kontaktierte der 66-Jährige seine vermeintliche Tochter unter der neuen Nummer. Im Zuge der weiteren Kommunikation über den Messengerdienst gelang es dem Betrüger, den Mann zu mehreren Überweisungen zu verleiten. Der Pensionist überwies eine Gesamtsumme im niedrigen fünfstelligen Eurobereich auf ein österreichisches Konto.