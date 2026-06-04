Roland Volderauer verlässt Tourismusverband Stubai Tirol und wechselt nach St. Anton

St. Anton am Arlberg – 14 Jahre lang war Roland Volderauer an der Spitze des Tourismusverbandes Stubai Tirol. Nun legt er seine Funktion als Geschäftsführer am Ende der Sommersaison nieder – und wechselt nach St. Anton am Arlberg. Dort löst Volderauer Martin Ebster ab dem 1. Jänner 2027 als Direktor des Tourismusverbandes ab.

Für den Posten in St. Anton gab es mehr als 80 Bewerbungen. Volderauer wurde vom Vorstand des Tourismusverbandes einstimmig gewählt. Am Arlberg ist er kein Unbekannter. Von 2009 bis 2012 war er bereits als Holdinggeschäftsführer der Tourismusbetriebe Warth Holding GmbH tätig. Seit 2012 war er als Geschäftsführer des Tourismusverbandes Stubai tätig.

14 Jahre als Geschäftsführer

„Volderauer hat den TVB Stubai Tirol in den vergangenen 14 Jahren mit außerordentlichem Einsatz, großer Fachkompetenz und echter Leidenschaft für unsere Region geführt“, blickt Adrian Siller, Obmann des TVB Stubai Tirol auf gemeinsame Jahre zurück.

„Mit Roland Volderauer gewinnen wir einen ausgewiesenen Experten, der unsere Region und ihre Anforderungen bestens kennt“, sagt Josef Chodakowsky, Obmann des Tourismusverbandes St. Anton am Arlberg. „Gleichzeitig gilt Martin Ebster ein großer Dank für 22 Jahre außergewöhnlicher Arbeit für unsere Region.“